Александр Шлеменко: «Пока меня в UFC нет, но в будущем все получится»

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» заявил, что рано или поздно окажется в UFC.

— Всему свое время. Значит, оно еще просто не пришло, — сказал Шлеменко. — Мой менеджер, Алексей Жернаков, ведет переговоры. Пока меня там нет, но в будущем, я думаю, все получится. В этом году ситуация усложнилась из-за коронавируса. Сейчас многих подписывают в UFC на коротком уведомлении. Но надо смотреть, что это за подписания. Допустим, молодому проспекту требуется замена. Понятно, что вместо него выходи соответствующий по силе человек. Слетов топовых же бойцов еще не было. Я говорю о боях уровня Уиттакер — Тилл. Есть большие сомнения в том, что меня подпишут на бой против молодого спортсменов. Я готов подписаться в UFC и выйти на коротком уведомлении, но пока что не было возможности.

Шлеменко — бывший чемпион Bellator в среднем весе. На счету 36-летнего бойца 59 побед и 13 поражений в ММА. Еще один поединок (победа нокаутом над Мелвином Манхуфом) был признан несостоявшимся. (Илья Андреев)