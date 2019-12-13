Александр Шлеменко: «На Олимпиаду лучше не ехать вообще, чем ехать без флага»

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал ситуацию с запретом ВАДА российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом на протяжении четырех лет.

— Сейчас на Олимпиаду лучше вообще не ехать, чем ехать без флага. Один раз мы съездили без флага и теперь об нас ноги вытирают. Тут надо понимать, что спортсмены сборной России выступают не за себя, они все находятся на содержании государства. Сегодня нам запрещают ездить под российским флагом, а завтра вообще запретят спортом заниматься, — сказал Шлеменко. (Михаил Потапов)