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Александр Емельяненко: «Меня жена бросит, если еще раз напьюсь»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр и Полина Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко перед боем с Евгением Ершовым заявил, что завязал с алкоголем.

По словам очевидцев, ранее Емельяненко был замечен в аэропорту Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что спортсмен справил нужду в неположенном месте.

«Как давно хулиганил? Давно. Очень давно, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Сейчас я только после тренировки, сегодня у меня отдых, отстоял час на мешке. Вчера тоже отработал. Вечером кросс побегу. Я сейчас набираю объем, устает у меня организм, привыкаю к усталости. Ближе к бою начнутся спарринги».

«Проведу ли месяц без алкоголя? Можете прикрепить за мной кого-нибудь, чтобы он следил, — продолжил спортсмен. — Меня жена бросит, если еще раз напьюсь».

Емельяненко сразится с блогером Ершовым 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
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