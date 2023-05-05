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Сегодня, 12:22

Романкевич прокомментировал бой со Штырковым по правилам кикбоксинга

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич прокомментировал бой с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга в турнире RCC 15 в Екатеринбурге.

«Когда я был на тренировке, мне позвонил мой менеджер и сказал, что поступило предложение побоксировать с Иваном Штырковым в ММА-перчатках и был назван вес 100 кг. Я сейчас два месяца работал с железом, а бокс и данная весовая категория не моя стихия, поэтому мы отказались. Потом поступило второе предложение подраться в этом же весе по кикбоксингу. Это интереснее, и мы приняли этот вариант. Я сейчас вешу 108 кг, и за неделю реально сделать вес. Это очень громкий бой и соперник с громким именем. Я находился в плотном тренировочном процессе, но не спарринговал, а работал на лапах и с железом. Еще есть время, я проведу два-три спарринга и буду хорошо готов. Конечно, не на сто процентов, как после полноценного тренировочного лагеря, но подраться смогу. Кикбоксинг с ударами коленями и лоу-киками — моя стихия. Ваня — борец, а когда человеку отбивают ноги и бьют коленом в голову, каким бы он крепким ни был, я рано или поздно достучусь до него», — приводит слова Романкевича MMA.Metaratings.ru.

Изначально в главном бою вечера в турнире RCC 15 в Екатеринбурге 13 мая Иван Штырков должен был драться в полутяжелом весе по правилам ММА с Виктором Немковым, но из-за травмы соперника бой был отменен. Поединок Штырков — Романкевич пройдет по правилам кикбоксинга в формате три раунда по три минуты.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romankevich-kakim-by-krepkim-ni-byl-shtyrkov-ya-dostuchus-do-nego-kolenyami-v-golovu-i-lou-kikami-248594/
Иван Штырков
ММА
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