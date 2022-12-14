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Сегодня, 18:24

Александр Емельяненко о бое Шлеменко — Исмаилов: «Ничего не показали»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Встреча прошла 3 декабря в рамках турнира RCC 13 и завершилась победой Исмаилова единогласным решением судей.

«Ничего не показали. Исмаилов не смог перевести, Шлеменко не смог нокаутировать, хотя ударник. Ни один, ни другой не использовали свои преимущества, не показали свои лучшие качества», — цитирует Емельяненко-младшего MMA.Metaratings.ru.

На счету 38-летнего Шлеменко 61 победа, 15 поражений и одна ничья. В активе 36-летнего Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nicego-ne-pokazali-emelyanenko-prokommentiroval-boi-ismailov-slemenko-56647/
Александр Емельяненко
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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