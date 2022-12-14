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Сегодня, 18:10

Александр Емельяненко: «ММА — это не просто бои, это отчасти шоу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что нужно сделать чтобы добиться популярности в ММА.

«Смешанные единоборства — это не только драка, не только бои — людям уже ну неинтересно смотреть — это отчасти шоу. Чем ярче ты о себе заявишь, тем больше внимания на тебя обратит публика. Чем больше о тебе будут знать, тем больше у тебя будет поклонников», — приводит слова Емельяненко-младшего MMA.Metaratings.ru.

Следующий поединок Емельяненко состоится 16 декабря. 41-летний спортсмен выйдет на бой против блогера Святослава Коваленко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aleksandr-emelyanenko-smesannye-edinoborstva-eto-ne-tolko-draka-ne-tolko-boi-eto-otcasti-sou-56644/
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