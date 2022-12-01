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Сегодня, 07:10

Александр Емельяненко: «Я избегаю драк на улице»

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в интервью «СЭ» отметил, что на улице можно получить смертельную рану ни за что.

«Я избегаю драк на улице. Во-первых, потому что я умею бить. Я могу очень сильно травмировать человека. Во-вторых, сейчас такие люди пошли, не ожидаешь от него... он вроде идет, а в рукаве у него нож. Чуть отвлекся — он тебя пырнул и побежал. А кто он такой? Кто его искать будет? Он тебя не знает, ты его не знаешь. Ничего не выяснили, а он лишил тебя жизни», — сказал Емельяненко.

16 декабря Емельяненко подерется со Святославом Коваленко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Александр Емельяненко
ММА
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