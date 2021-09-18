Александр Емельяненко заявил, что договорился о двух поединках с Сергеем Харитоновым

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что проведет два поединка против соотечественника Сергея Харитонова.

«Менеджер Харитонова буквально на днях позвонил моему менеджеру Азамату, предложил провести два боя — один по правилам бокса, другой по правилам ММА. В принципе, мы готовы и не отказываемся еще раз рубануть и отправить его в зимнюю спячку. Правда, не знаю, когда эти бои состоятся — может быть это будет весенняя, или летняя спячка, но спать ему на ринге придется», — сказал Емельяненко, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram.

В 2006-м на турнире Pride Емельяненко победил Харитонова в первом раунде.