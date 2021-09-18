Во вторник вечером состоится турнир поп-лиги «Наше Дело», главным событием которого станет бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко и мма-блогера Артема Тарасова.

В со-главном бое вечера Максим Новоселов выйдет против Ивана Вичича.

По регламенту турнира, бойцы проведут три раунда по две минуты по правилам кулачных боев в перчатках для смешанных единоборств, и смогут бить бэкфисты.

Прямая трансляция основного карда турнира — с 21.00 по московскому времени, главные бои вечера начнутся примерно после 22.45 (мск). Прямую трансляцию бойцовского турнира можно смотреть на стриминговой платформе WINK.