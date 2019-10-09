Александр Емельяненко увидел хинкали в меню и заявил, что Кокляев его преследует

Российский боец ММА Александр Емельяненко зашел в китайский ресторан и увидел в меню хинкали. Блюдо напомнило ему о его будущем сопернике Михаиле Кокляеве.

— Здравствуйте, люди добрые! Что я вам хочу сказать, — заявил Емельяненко на видео в Instagram. — Зашел в китайское заведение покушать. Открываю первую страницу (меню — прим. «СЭ»), а там китайские хинкали. Миша, ты меня преследуешь повсюду. Успокойся, остановись. Готовься к бою. 29 ноября увидимся на ринге. Всем хорошего дня и отличного настроения. А Харитонову — привет!

До этого Емельяненко заявил, что его будущему сопернику нельзя есть хинкали, так как скоро бой. Поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».