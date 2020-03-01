Александр Емельяненко сообщил о воссоединении с бывшей женой

Российский боец ММА Александр Емельяненко в передаче «О них говорят» на «Пятом канале» рассказал о примирении с бывшей женой Полиной.

Александр был с Полиной около семи лет, они познакомились, когда ей было 18. Поженились в 2015 году, бракосочетание прошло в СИЗО «Бутырка», где тогда содержался Емельяненко. Расстались примерно год назад.

— Было время, что подзахулиганил я чуть-чуть, — сказал Емельяненко. — Ушел из дома. Оставил ее. А сейчас, вроде бы, все. Сейчас я ей снова люб. Все бывает. Не бывает идельной семьи. Если в семье все идеально, значит, это фальшивая семья. Значит, неправильная семья. Значит, что-то кто-то под кого-то и для чего-то что-то делает, какую-то цель преследует.

Все выслушаешь — какой ты плохой, согласишься с этим, скажешь — «да, я самый ужасный», — отметил боец. — Потом по-новой выслушаешь. Ну что делать, участь у меня такая — выслушивать. А бабья участь — выговаривать. Говорю ей: «Ух, бабка бущешь противная». Отвечает: «Терпи, выслушивай». Приходится страдать.

По словам Емельяненко, он сам предложение Полине делать не будет.

— Говорю ей: как сделаешь мне предлжение, тогда поженимся по-новой, — объяснил спортсмен. — Тепеь жду от нее предложения. Делать сам ей больше не буду. Это ее право выбора. Она так решила.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. Он выступает в ММА с 2003 года.