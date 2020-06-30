Александр Емельяненко рассказал, сколько воды выпивает за одну тренировку

Российский тяжеловес Александр Емельяненко посоветовал своим подписчикам в Instagram пить как можно больше жидкости во время тренировок, чтобы избежать обезвоживания организма.

— Вот так вот я сегодня отработал. За тренировку выпиваю три литра воды. Не знаю, это уже, по-моему, третья или четвертая футболка. Нет смысла их менять, они все взмокают. Занимайтесь спортом, веруйте в Бога, будьте здоровы, — сказал Емельяненко в Instagram.