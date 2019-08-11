Александр Емельяненко рассказал про наушники и информацию от инопланетян. Видео

Российский боец Александр Емельяненко​ побывал в расположении 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Там он сел за штурвал одного из самолетов и рассказал историю про наушники.

– Вы постоянно задаетесь вопросом, почему я в наушниках, – сказал Емельяненко. – Я уже когда-то отвечал, инопланетяне, которые похищали меня, подсказывают мне в ухо. Раньше, когда наушников таких не было, через которые можно незаметно подсказывать, пользовались вот такими. Ходили в них, получали информацию и делились ею через микрофон. Вперед, полетели навстречу мечте.