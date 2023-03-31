Александр Емельяненко рассказал, кто станет его следующим соперником

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его следующим оппонентом станет стронгмен Михаил Кокляев.

«Первый, кто на очереди, — это Кокляев, — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ. — Он вызвался взять реванш. Реванши — они намного интереснее, чем просто бои, тем более он специально готовится под меня, он меня изучает, он дрался, знает мои сильные и слабые стороны. Боб Сапп тоже хочет со мной подраться. Очень большой американский боец. Сколько у него вес? 160, по-моему, килограмм. Потом Монсон тоже хочет со мной подраться. Мне без разницы, кого бить».

Первый бой Емельяненко и Кокляева состоялся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 2019 году. Тогда Александр победил нокаутом в первом раунде по правилам бокса.