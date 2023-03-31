Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:10

Александр Емельяненко рассказал, кто станет его следующим соперником

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что его следующим оппонентом станет стронгмен Михаил Кокляев.

«Первый, кто на очереди, — это Кокляев, — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ. — Он вызвался взять реванш. Реванши — они намного интереснее, чем просто бои, тем более он специально готовится под меня, он меня изучает, он дрался, знает мои сильные и слабые стороны. Боб Сапп тоже хочет со мной подраться. Очень большой американский боец. Сколько у него вес? 160, по-моему, килограмм. Потом Монсон тоже хочет со мной подраться. Мне без разницы, кого бить».

Первый бой Емельяненко и Кокляева состоялся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 2019 году. Тогда Александр победил нокаутом в первом раунде по правилам бокса.

Источник: https://vk.com/video-38168721_456257916
Александр Емельяненко
Михаил Кокляев
0
Читайте также
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Емельяненко ответил, что поменял бы в реванше с Дациком
Новости
RSS RSS
Все новости