Бойцовская лига «Наше Дело» представила кард боев турнира 6 апреля
6 апреля состоится очередной турнир бойцовской лиги «Наше Дело». В главном бою вечера сойдутся Шамиль «Пахан» Галимов и Кирилл «Тольятти» Черняев. Также пройдет первый бой победителя реалити «Путь Бойца» Тамерлана Валиева.
Полный кард:
Шамиль Магомедов — Эльдар «Черный кот» Джамалутдинов
Марина «Armata» Мерчук — Ксения «Electra» Огир
Тамерлан Валиев — Александр Нилов
Хусейн «Беной» Адамов — Эльдар Тагиров
Шамиль «Пахан» Галимов — Кирилл «Тольятти» Черняев
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