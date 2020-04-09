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Александр Емельяненко провел спарринг с сыном Кадырова

22:20
Александр Емельяненко. Фото instagram.com
Александр Емельяненко. Фото instagram.com
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Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал новое видео в своем Instagram. 38-летний спортсмен провел спарринг с сыном Главы Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым — Адамом.

«Спарринг!» — подписал видео Емельяненко.

Емельяненко прибыл в Грозный в начале февраля и тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», где готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 24 июля. На счету 38-летнего Александра 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Спортсмен провел первый бой в 2003 году.

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