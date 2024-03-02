Александр Емельяненко: «Федор? Не ковыряйтесь в нижнем белье!»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко отреагировал на вопрос о последнем общении со своим родным братом Федором Емельяненко, с котором у него конфликт.

«Я давно хочу поговорить об этом (с братом Федором — Прим. «СЭ»), чтобы вы мне вопросы не задавали. Давай как мы поговорим ты об этом узнаешь. Мы не будем забегать вперед, и через тебя мы не будем это выкладывать в эфир. Это личное. Касаемо личного — сюда не лезьте. Что, у вас не хватает каких-то новостных событий, которые можно обсудить, напечатать?! Вот вам нужно постоянно нижнее белье поворошить, поковыряться: «А вот это... А вон то...». Да разберемся! Следите за моими соцсетями и будете в курсе всех событий, которые со мной происходят», — сказал Емельяненко на турнире Ural FC 6.

В со-главном событии турнира Ural FC 6, который проходил 1 марта в Москве, Иван Емельяненко победил иранца Али Хейбати судейским решением.