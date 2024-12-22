Александр Емельяненко продолжит жить в реабилитационном центре в Ингушетии

Боец ММА Александр Емельяненко продолжит оставаться в реабилитационном центре в Ингушетии.

21 декабря Емельяненко за 37 секунд победил Алексея Гончарова на турнире National Fighting League (NFL).

«Я буду и дальше находиться в центре. Теперь я еще и работаю здесь», — сказал Емельяненко ТАСС. 43-летний россиянин живет в учреждении уже более полугода.

На счету Емельяненко 29 побед, 9 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.