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Александр Емельяненко продолжит жить в реабилитационном центре в Ингушетии

Владислав Маслов
Корреспондент
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Боец ММА Александр Емельяненко
Александр Емельяненко.
Фото Известия

Боец ММА Александр Емельяненко продолжит оставаться в реабилитационном центре в Ингушетии.

21 декабря Емельяненко за 37 секунд победил Алексея Гончарова на турнире National Fighting League (NFL).

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«Я буду и дальше находиться в центре. Теперь я еще и работаю здесь», — сказал Емельяненко ТАСС. 43-летний россиянин живет в учреждении уже более полугода.

На счету Емельяненко 29 побед, 9 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
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