Кормье назвал причину незрелищного выступления Адесаньи в бою с Каннонье

Бывший двойной чемпион UFC, ныне комментатор Дэниел Кормье считает, что Джаред Каннонье в равной степени виноват в скучном выступлении Исраэля Адесаньи в их противостоянии на UFC 276.

«Немного банально, но для танго нужны двое, — сказал Кормье в своем шоу ESPN DC & RC. — Если Джареда Каннонье устраивает, что он проигрывает, то почему Адесанья должен делать больше? Так вот, я думал, что у Каннонье будут успешные эпизоды в начале боя, но он ничего не предпринял».

«Он не смог оказать Адесанье должного сопротивления. Адесанья — один из самых талантливых контр-ударников, поэтому вы должны быть очень осторожны в своих боях, иначе все завершится не в вашу пользу, как в случае с Пауло Костой, Робертом Уиттакером в их первом бою и Келвином Гастелумом в меньшей степени».

Адесанья и Каннонье сразились в минувшие выходные на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе. Итогом противостояния стала победа Адесаньи единогласным решением судей.