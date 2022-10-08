Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

8 октября, 23:28

Александр Емельяненко похвалил Исмаилова за бой с Иличем

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко похвалил Магомеда Исмаилова за боксерский поединок с Александром Иличем.

«Посмотрел бой Исмаилова против Илича, — сказал Емельяненко журналистам после турнира по борьбе Wolnik. — Магомед — молодец. Он подтянул ударную технику. Я тоже предлагал ему выступить, подраться, но он отказывается. Его не устраивает моя подготовка, мое умение боксировать и бить».

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей. Бой проходил 7 октября в Москве в лиге Pravda.

5
0
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шавкат Рахмонов предварительно договорился о бое с Джеффом Нилом на 14 января

Емельяненко жестко ответил на вопрос о реванше с Дациком
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости