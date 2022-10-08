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8 октября, 21:11

Шавкат Рахмонов предварительно договорился о бое с Джеффом Нилом на 14 января

Иван Шитик
Корреспондент
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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов (16-0) достиг принципиальной договоренности о бое с представителем США Джеффом Нилом (15-4). Их поединок может состояться 14 января, сообщает журналист Бретт Окамото.

32-летний Джефф Нил одержал две победы подряд, выиграв раздельным решением у Сантьяго Понзиниббио, и нокаутировав Висенте Луке.

27-летний Шавкат Рахмонов ведет серию из четырех досрочных побед в UFC, в последнем поединке финишировав удушением гильотиной Нила Мэгни. В настоящий момент он занимает десятую строчку в рейтинге полусредневесов организации.

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