Россиянин Петр Ян провел битву взглядов с американцем Кори Сэндхагеном перед поединком на турнире UFC 267.

Бой пройдет за временный титул в легчайшем весе и станет соглавным поединком UFC 267.

Бой Яна против Сэндхагена пройдет 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, главные поединки которого покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.