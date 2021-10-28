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Петр Ян — Кори Сэндхаген: видео дуэли взглядов

19:42
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Россиянин Петр Ян провел битву взглядов с американцем Кори Сэндхагеном перед поединком на турнире UFC 267.

Бой пройдет за временный титул в легчайшем весе и станет соглавным поединком UFC 267.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Бой Яна против Сэндхагена пройдет 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, главные поединки которого покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.

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Сергей Разин все материалы автора
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