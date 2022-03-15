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«Сережа, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдет дело». Александр Емельяненко ответил Харитонову

Александр Емельяненко ответил Харитонову, назвавшему его алкоголиком
Давид Хачатрян
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Александр Емельяненко.
Фото Instagram

Российский боец Александр Емельяненко ответил на высказывания Сергея Харитонова, который назвал его «алкашом».

«Сережа, петушок рыжий. Не кукарекай. Скоро и до тебя дойдет дело. Готовься», — сказал Емельяненко в Instagram.

Ранее Харитонов заявил, что готов выйти на бой против Емельяненко. Идеальный для Харитонова формат боя — голые кулаки и отсутствие судьи.

«Идеальные правила для меня на бой с Емельяненко — это выйти в клетку без рефери на голых кулаках, — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка». — Хотя бы чтобы дали 20 минут боя без раундов, без остановки, без гонга. Хочется такой поединок, чтобы пока кто-нибудь из нас не остался лежать. Такое мое личное желание. Может быть, это и диковато, но я думаю, что этот поединок будут смотреть очень много народу».

Харитонов проведет боксерский поединок 18 марта на вечере бокса от РЕН ТВ в Белоруссии против американского супертяжеловеса Малика Скотта. Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.

Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
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