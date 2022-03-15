Соннен: «Оливейра должен быть благодарен Фергюсону»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра должен поблагодарить бывшего временного в легком весе Тони Фергюсона за то, что американец принял бой с ним.

«Тони сделал классный ход, когда согласился подраться с Чарльзом Оливейрой, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Я никогда не слышал, чтобы Чарльз благодарил Тони за предоставленную возможность. До поединка с Фергюсоном Оливейра был хорошим бойцом, но он не мог войти в число главных звезд дивизиона. Тони был звездой дивизиона. Он бросил лестницу, чтобы Чарльз смог подняться по ней наверх».

Оливейра победил Фергюсона 12 декабря 2020 года на UFC 256 в Лас-Вегасе, Невада. Бразилец одержал победу единогласным решением судей (30 — 26, 30 — 26, 30 — 26).