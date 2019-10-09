Александр Емельяненко о Тактарове: «Куда нам простым смертным до таких величественных дедов»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в Instagram ответил на слова одного из подписчиков по поводу реакции бывшего бойца Олега Тактарова на его поединок с Михаилом Кокляевым.

— Александр, а Тактаров отказался ваш бой комментировать. Сказал, это ниже его мнения, как профессионала.

— Ну куда нам простым смертным до таких величественных и умудренных жизненным опытом дедов, как Тактаров!, — написал Емельяненко.

Поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».