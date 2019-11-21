Александр Емельяненко: «На месте Кокляева я не выкладывал бы видео спаррингов»

Российский боец ММА Александр Емельяненко считает, что его будущий соперник Михаил Кокляев зря выкладывает в интернет видео своих спаррингов.

— Что скажете о спаррингах Михаила Кокляева, наверняка же видели? Или о его ударной технике.

— Ничего не скажу (смеется).

— Он прибавляет?

— Да я даже не знаю. Но я бы на его месте лучше не выкладывал подобные видео в соцсети. По ним же все видно — сильные и слабые стороны. Он в этих спаррингах показывает все, на что способен — ни больше, ни меньше. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь.