Александр Емельяненко: «На месте Кокляева я не выкладывал бы видео спаррингов»
09:40
Российский боец ММА Александр Емельяненко считает, что его будущий соперник Михаил Кокляев зря выкладывает в интернет видео своих спаррингов.
— Что скажете о спаррингах Михаила Кокляева, наверняка же видели? Или о его ударной технике.
— Ничего не скажу (смеется).
— Он прибавляет?
— Да я даже не знаю. Но я бы на его месте лучше не выкладывал подобные видео в соцсети. По ним же все видно — сильные и слабые стороны. Он в этих спаррингах показывает все, на что способен — ни больше, ни меньше. (Илья Андреев)
Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь.
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