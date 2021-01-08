Александр Емельяненко может провести бой с бывшим соперником Федора

Президент лиги Open FC Александр Гурьянов рассказал о возможности возвращения в октагон Александра Емельяненко. Промоушн ведет переговоры о выступлении Емельяненко-младшего на турнире в апреле. Предыдущий поединок Емельяненко провел 24 июля против Магомеда Исмаилова, которому проиграл в третьем раунде техническим нокаутом.

— Пока Александр взял паузу. Когда он подтвердит свою готовность выступить на нашем турнире, мы начнем обсуждать соперника и остальные вопросы, включая финансовые и прочее, — цитирует sport24 Гурьянова. — Я хотел бы увидеть бой Александра с Фабио Мальдонадо. Это был бы достаточно интересный и громкий бой. Здесь нужно переговорить с Александром и Мальдонадо, проделать определенную работу и прийти к договоренностям.

Мальдонадо 17 июня 2016 года провел бой против старшего брата Александра Емельяненко Федора. Россиянин победил раздельным решением судей. При этом команда Мальдонадо оспорила победу во Всемирной ассоциации ММА, которая посчитала, что в поединке должна быть зафиксирована ничья. Союз ММА России отказался менять результат боя.