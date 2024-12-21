Александр Емельяненко может провести борцовскую схватку с Тактаровым

Президент National Fighting League (NFL) Гилани Калиматов сообщил, что российский боец ММА Александр Емельяненко может провести борцовскую схватку с Олегом Тактаровым на турнире NFL.

«Тактаров уже в возрасте, поэтому тут нужно смотреть на физическое состояние. Но такая схватка была бы возможна, это интересно», — приводит слова Калиматова ТАСС.

Емельяненко 21 декабря проведет в NFL бой по правилам ММА против Алексея Гончарова. Турнир состоится в Магасе.