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Сегодня, 13:15

Александр Емельяненко: когда бой и кто соперник 21 декабря

Алексей Гончаров станет соперником Александра Емельяненко
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко проведет поединок против соотечественника Алексея Гончарова в рамках турнира NFL 2 в субботу, 21 декабря. Вечер смешанных единоборств пройдет в Магасе (Республика Ингушетия). Начало ивента — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть трансляцию поединка Емельяненко — Гончаров можно на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 17.55 мск.

33-летний Гончаров провел в ММА восемь боев, в которых одержал четыре победы и потерпел четыре поражения.

43-летний Емельяненко в смешанных единоборствах имеет 38 боев, 28 побед, девять поражений, еще один бой завершился ничьей.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Александр Емельяненко
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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