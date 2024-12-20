Стали известны итоги турнира по ММА промоушена Hardcore

Опубликованы результаты турнира ММА-промоушена Hardcore FC, который прошел 19 декабря.

Бои андеркарда завершились победами Рамазана «Золотого» Асильдерова над Никитой Северовым, Джонибека «Джони Авиалинии» Джабборова над Мурадом «Коброй» Абдулазимовым, Вячеслав «Футбольный фанат» Скотников нокаутировал Романа «Русского гладиатора» Гудочкина, а Филипп Косырев проиграл Магомедали «Маугли» Магомедрасулову.

В главном карде турнира конфликт Анатолия «Сибирского Конора» Надратовского и Артема Тарасова нокаутом последнего, и поражением в первом же раунде. Бой Артура «Акаба» Кулинского и Фарида «Фары» Ядуллаева был сорван, в связи с начатой Акабом еще до начала первого раунда потасовкой. Анатолий Сульянов осудил поступок Артура и предложил обоим бойцам провести свой поединок через бой. По итогу, Кулинский покинул площадку, так и не дождавшись повторного выхода в клетку.

Финальный бой проекта Hardcore HFC Reality стал завершением вечера. Техническим нокаутом в 3-м раунде Торнике «Токагаз» Сванидзе победил Бобура «Доброго» Курбонова и завоевал титул чемпиона первого сезона.