Александр Емельяненко готов провести поединок в начале года

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Российский боец ММА Александр Емельяненко планирует выйти в октагон в начале 2025 года.

«Я в хорошей форме, тренируюсь. Готов провести следующий бой в начале 2025 года», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Российский боец более полугода находился в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии. 21 декабря Емельяненко техническим нокаутом победил блогера Алексея Гончарова.

На счету 43-летнего россиянина 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.