26-летний новозеландский боец ММА скончался в новогоднюю ночь
Новозеландский боец ММА Хакарайя Уилсон умер в возрасте 26 лет, сообщает Daily Mail.
Тело спортсмена было обнаружено утром 1 января в Гисборне, куда Уилсон приехал на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. Полиция не нашла оснований подозревать насильственную смерть и передала дело на рассмотрение коронеру.
Свой последний бой Уилсон провел 27 октября 2024 года на турнире Canggu Fight Night 32 на Бали. В этом поединке он техническим нокаутом победил филиппинца Марка Алькобу.
Всего за карьеру в ММА новозеландец одержал три победы и потерпел одно поражение.
Источник: Daily Mail
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30 дек 2024 15:34
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