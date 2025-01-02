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26-летний новозеландский боец ММА скончался в новогоднюю ночь

Алина Савинова
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Новозеландский боец ММА Хакарайя Уилсон умер в возрасте 26 лет, сообщает Daily Mail.

Тело спортсмена было обнаружено утром 1 января в Гисборне, куда Уилсон приехал на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines. Полиция не нашла оснований подозревать насильственную смерть и передала дело на рассмотрение коронеру.

Свой последний бой Уилсон провел 27 октября 2024 года на турнире Canggu Fight Night 32 на Бали. В этом поединке он техническим нокаутом победил филиппинца Марка Алькобу.

Всего за карьеру в ММА новозеландец одержал три победы и потерпел одно поражение.

Источник: Daily Mail
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