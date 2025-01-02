Александр Емельяненко заявил, что хочет восстановить отношения с братьями в 2025 году

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на вопрос о возможном восстановлении отношений с братьями в 2025 году.

«Да, это было бы интересное воссоединение, — сказал Емельяненко. — Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана. Пусть у них все будет хорошо», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Российский боец более полугода находился в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии. 21 декабря Емельяненко техническим нокаутом победил блогера Алексея Гончарова на турнире NFL 2 в Назрани.