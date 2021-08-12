Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко готов помириться с братом Федором

18:12
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Боец ММА Александр Емельяненко готов помириться с братом Федором. Эту информацию в интервью «СЭ» подтвердил Азамат Бостанов — менеджер Александра.

Ранее Емельяненко-младший написал в посте в Instagram, что что хотел бы провести свой день рождения в кругу семьи — и Федора в частности.

«Конечно, [данная публикация] означает, что он хочет помириться с Федором, — сказал Бостанов «СЭ». — Это естественно желание [Александра помириться]. Тут не то, чтобы между строк читать не надо. Тут все прямым текстом сказано. Безусловно, тут два брата, и у каждого из них я уверен есть желание помириться. Но, как я уже заявлял не раз, я в их отношения лезть не буду. Они взрослые мужчины, и они сами разберутся».

Федор Емельяненко проведет свой следующий бой на турнире Bellator, который состоится 23 октября в Москве. Соперник — американец Тимоти Джонсон. После боя с блогером Артемом Тарасовым Александр Емельяненко хочет принять участие в этом московском турнире Bellator вместе с братом. Как заявил менеджер Бостанов, детальные переговоры, скорее всего, состоятся после боя с Тарасовым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Даже в Америке не видел таких габаритных команд, как «Авангард». Интервью главного новичка чемпионов
Видео: какой компромат на Павла Мамаева выложила его экс-жена
Список пассажиров рухнувшего в озеро вертолета Ми-8 на Камчатке
Названа предварительная причина крушения Ми-8 с туристами на Камчатке
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд