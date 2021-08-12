Боец ММА Александр Емельяненко готов помириться с братом Федором. Эту информацию в интервью «СЭ» подтвердил Азамат Бостанов — менеджер Александра.

Ранее Емельяненко-младший написал в посте в Instagram, что что хотел бы провести свой день рождения в кругу семьи — и Федора в частности.

«Конечно, [данная публикация] означает, что он хочет помириться с Федором, — сказал Бостанов «СЭ». — Это естественно желание [Александра помириться]. Тут не то, чтобы между строк читать не надо. Тут все прямым текстом сказано. Безусловно, тут два брата, и у каждого из них я уверен есть желание помириться. Но, как я уже заявлял не раз, я в их отношения лезть не буду. Они взрослые мужчины, и они сами разберутся».

Федор Емельяненко проведет свой следующий бой на турнире Bellator, который состоится 23 октября в Москве. Соперник — американец Тимоти Джонсон. После боя с блогером Артемом Тарасовым Александр Емельяненко хочет принять участие в этом московском турнире Bellator вместе с братом. Как заявил менеджер Бостанов, детальные переговоры, скорее всего, состоятся после боя с Тарасовым.