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«Я с мужчинами не целуюсь»: Тарасов ответил Дижону после дуэли взглядов

16:11
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Блогер Артем Тарасов и Тайсон Дижон прошли процедуру взвешивания перед боем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Оба бойца встали на весы, ведя себя дерзко и непринужденно. Дижон показал жест «рукой по горлу», а соперник в ответ громко закричал.

Вес Тайсона составил 85 килограмм, Тарасова — 80,5 килограмма.

Во время дуэли взглядов Дижон приблизился к лицу Тарасова, на что он заявил: «Я с мужчинами не целуюсь».

«Не ревнуй, Яночка, все нормально», — обратился он после этого к своей девушке.

Турнир пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо», начало — в 23.00 (мск). Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/868187-ia-s-muzhchinami-ne-tseluius-tarasov-khlestko-otvetil-dizhonu

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Виктория Кравченко все материалы автора

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