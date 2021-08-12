«Я с мужчинами не целуюсь»: Тарасов ответил Дижону после дуэли взглядов
16:11
Блогер Артем Тарасов и Тайсон Дижон прошли процедуру взвешивания перед боем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».
Оба бойца встали на весы, ведя себя дерзко и непринужденно. Дижон показал жест «рукой по горлу», а соперник в ответ громко закричал.
Вес Тайсона составил 85 килограмм, Тарасова — 80,5 килограмма.
Во время дуэли взглядов Дижон приблизился к лицу Тарасова, на что он заявил: «Я с мужчинами не целуюсь».
«Не ревнуй, Яночка, все нормально», — обратился он после этого к своей девушке.
Турнир пройдет 13 августа на волейбольной арене «Динамо», начало — в 23.00 (мск). Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/868187-ia-s-muzhchinami-ne-tseluius-tarasov-khlestko-otvetil-dizhonu
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