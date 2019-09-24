Александр Емельяненко часть гонорара за бой с Кокляевым отдаст на благотворительность

Российский боец ММА Александр Емельяненко отдаст часть гонорара за бой с Михаилом Кокляевым на благотворительность.

— Каким будет ваш гонорар за бой?

— Я выступаю за идею, тем более — против таких, как Кокляев (смеется).

— Да ладно уж вам. Сколько?

— Деньги, которые получаю за бои, в чулок не набиваю, — сказал Емельяненко. — Практически всё вкладываю в благотворительность. Причем так, чтобы об этом никто не знал. Что-то оставляю себе — чтобы прожить до следующего боя. Живу я в съемной квартире, езжу на машине, которую мне подарил Рамзан Ахматович (Кадыров. — Прим. «СЭ»). Никаких вилл у меня нет. (Илья Андреев)

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