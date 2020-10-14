Алексадр Шлеменко: «При всем уважении к Исмаилову, он не боец супервысокого уровня»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» поделился мнением о бое между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым, который состоится 12 декабря на турнире АСА 115.

«Не вижу пропасти в классе, — сказал Шлеменко. — При всем уважении к Маге, я бы не сказал, что он боец супервысокого класса, недосягаемого уровня. Вообще, говорить о классе не принято. Считаю, что любой может проиграть любому. Все зависит от подготовки к бою. У Вани есть свои преимущества — прежде всего, в габаритах. Есть свои преимущества и у Маги — например, скорость. Почему-то многие думают, что Мага будет дышать лучше Вани. Но у Маги это тоже одна из основных проблем. Я бы не сказал, что он очень хорошо дышит. Скорее всего, бой будет пятираундовый. Мага уже дрался больше трех раундов, а Ваня — нет. Но мне кажется, что бой до конца точно не дойдет».

«Уверен на 100 процентов, что у Маги не получится забороть Ваню, — отметил боец. — Но если и получится, то он не удержит позицию — так, как это было с Александром Емельяненко. Поэтому бой скорее всего пройдет в стойке. Важно, насколько хорошо Мага будет дышать в стойке. Мага — левша. Левша однозначно опаснее правши. И я не помню, чтобы Ваня дрался с левшами. Но он очень часто стоял в парах со мной. А я был в стойке левши. Опыт у него есть. Мага скоростной, быстрее Вани, но арсенал ударов у Маги хуже. Он бьет руками, и все. А Ваня стал делать упор на ударах ногами. По Маге сложно попасть руками. Он нагибается, уворачивается. По нему нужно бить коленями. Но этого почему-то никто не делает». (Илья Андреев)