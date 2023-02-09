Алекс Волкановски: рекорд австралийского бойца в ММА и UFC

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным поединком которого станет бой австралийца Алекса Волкановски с действующим чемпионом в легком весе, россиянином Исламом Махачевым.

Волкановски — обладатель чемпионского пояса UFC в полулегком весе и лидер рейтинга промоушена вне зависимости от весовой категории.

Австралиец дебютировал в ММА 19 мая 2012 года на турнире Revolution Promotions — Revolution at the Roxy. Тогда он победил своего соотечественника Герхарда Фойгта единогласным решением судей.

10 мая 2013 года Волкановски проиграл Кори Нельсону техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Australian Fighting Championship 5. Это поражение на данный момент является единственным в карьере Волкановски.

Австралиец дебютировал в UFC 26 ноября 2016 года, в своем первом бою в лиге он нокаутировал японца Юсукэ Касую во втором раунде.

С момента прихода в UFC Волкановски выиграл все 12 поединков в промоушене, он завоевал чемпионский титул в полулегком весе 14 декабря 2019 года благодаря победе над Максом Холлоуэем единогласным решением судей. С тех пор боец защитил пояс 4 раза.

Всего в карьере Волкановски 25 побед и 1 поражение в ММА.

Турнир UFC 284 начнется 12 февраля в 2.00 по московскому времени. Бой Волкановски — Махачев стартует не раньше 6.00 (мск).