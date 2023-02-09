Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:00

Алекс Волкановски: рекорд австралийского бойца в ММА и UFC

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным поединком которого станет бой австралийца Алекса Волкановски с действующим чемпионом в легком весе, россиянином Исламом Махачевым.

Волкановски — обладатель чемпионского пояса UFC в полулегком весе и лидер рейтинга промоушена вне зависимости от весовой категории.

Австралиец дебютировал в ММА 19 мая 2012 года на турнире Revolution Promotions — Revolution at the Roxy. Тогда он победил своего соотечественника Герхарда Фойгта единогласным решением судей.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Бой Ислама Махачева против Александра Волкановски на UFC 284: основная информация

10 мая 2013 года Волкановски проиграл Кори Нельсону техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Australian Fighting Championship 5. Это поражение на данный момент является единственным в карьере Волкановски.

Австралиец дебютировал в UFC 26 ноября 2016 года, в своем первом бою в лиге он нокаутировал японца Юсукэ Касую во втором раунде.

С момента прихода в UFC Волкановски выиграл все 12 поединков в промоушене, он завоевал чемпионский титул в полулегком весе 14 декабря 2019 года благодаря победе над Максом Холлоуэем единогласным решением судей. С тех пор боец защитил пояс 4 раза.

Всего в карьере Волкановски 25 побед и 1 поражение в ММА.

Турнир UFC 284 начнется 12 февраля в 2.00 по московскому времени. Бой Волкановски — Махачев стартует не раньше 6.00 (мск).

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Мясников — о поединке Махачева с Волкановски: «Преимущество на стороне Ислама. Возможно, он завершит бой досрочно»
Василевский: «Махачеву в поединке против Волкановски нужно взять стиль Хабиба»
Василевский заявил, что Волкановски почти не пропускает сильных ударов
Тарасов предсказал победу Махачева над Волкановски в третьем раунде
Махачев — Волкановски: рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории
Джон Маккарти дал прогноз на бой Махачева и Волкановски
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мясников — о поединке Махачева с Волкановски: «Преимущество на стороне Ислама. Возможно, он завершит бой досрочно»

Штырков и Исмаилов 7 марта проведут поединок по правила бокса
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости