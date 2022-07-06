Конор Макгрегор отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) опубликовал кадр с Хабибом Нурмагомедовым с церемонии включения его в Зал славы UFC, добавив свое фото с виски Proper Twelve.

«Proper Twelve с гордостью представляет созданное им шоу Зала Славы UFC», — написал ирландец в соцсетях.

Также он подчеркнул, что в будущем тоже войдет в Зал славы: «С нетерпением жду, когда меня включат в Зал славы, я безусловный кандидат, — написал он в Twitter. — Я первый во всем. За мной все рекорды. Самый быстрый нокаут, больше всего нокдаунов, нокаутов в наибольшем количестве дивизионов, продаж платных трансляций. Вы это знаете. Я не спешу, потому что все еще хочу разбивать соперникам носы и укладывать спать».

Первого июля Нурмагомедов официально стал членом Зала славы UFC. Экс-чемпион в легком весе введен в Зал славы UFC на церемонии в Лас-Вегасе (США), он получил специальный пиджак с золотой подкладкой.