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Сегодня, 16:02

Левин назвал Джона Джонса лучшим ударником в UFC

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Российский кикбоксер Артем Левин назвал лучшего ударника в UFC.

«Первое место — Джон Джонс, безусловно, потому что он самый разносторонний, хоть и базовый борец. Длинные руки, джебы, кики, колени — все присутствует. Ущерб соперникам наносил всеми этими частями тела.

Одного кого-то поставить на второе место невозможно. Тот же Уиттакер стал достаточно разносторонним ударником. Сирил Ган неплох. Трудно судить, потому что многие идут после поражения. Если не брать последний бой, Адесанья в любом случае. Он проиграл только потому, что он пропустил удар в пятом раунде", — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Джон Джонс занимает первую строчку в рейтинге вне зависимости от категории среди бойцов UFC. 5 марта 35-летний американец досрочно победил француза Сирила Гана в титульном бою на турнире UFC 285.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-levin-dzhon-dzhons-luchshij-udarnik-v-ufc/
Джон Джонс
Исраэль Адесанья
Сирил Ган
UFC
ММА
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