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Сегодня, 10:37

Стерлинг: «Слава Богу, Ян оказался таким тупым, что не знал правил»

Давид Хачатрян
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Алджамейн Стерлинг.
Фото Getty Images

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) вспомнил первый бой с Петром Яном (16-2), который закончился дисквалификацией россиянина.

«В том бою я вывернул душу наизнанку, как мужчина принял несколько тяжелых ударов, — сказал Стерлинг в эпизоде UFC 273 Countdown. — Я продолжал действовать первым номером, пытался сделать все, что в тот момент мог. Знаешь, я никогда не сдаюсь, даже когда все идет не по плану. Ты можешь совершить одну ошибку, и весь бой пойдет насмарку. Слава богу Ян оказался таким тупым, что не знал правил.

Когда он выбросил запрещенное колено, я подумал: «Чем он ударил?». Когда кто-то наносит удар, которого ты не видишь, он причиняет самый большой урон. Это хреновый способ закончить бой, потому что я усердно тренировался, чтобы получить титул».

В первом бою, который прошел 7 марта 2021 года на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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