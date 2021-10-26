Петр Ян — Кори Сэндхаген: дата, время начала и где смотреть прямую трансляцию боя
19:00
В субботу, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» пройдет бой за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.
Поединок между Яном и Сэндхагеном станет со-главным событием вечера единоборств UFC 267. Бой начнется после 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «РЕН ТВ».
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Петр Ян — Кори Сэндхаген.
У 28-летнего Яна 17 боев в MMA, 15 побед и два поражения. На счету 29-летнего Сэндхагена в ММА 14 побед и три поражения.
Подробную информацию о турнире UFC 267 и предстоящем бое Петра Яна читайте здесь.
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