«Агрессия у него невеселая». Тренер по самбо рассказал, как на Емельяненко влияет алкоголь

Российский самбист, бывший тренер сборной России Алексей Чугреев в интервью «СЭ» рассказал о том, как на его бывшего подопечного, Александра Емельяненко (38 лет, 28-7-1 в ММА) влияет алкоголь.

— Как менялось поведение Александра, когда он выпивал? Оно не вызывало восторга ни у кого, — сказал Чугреев. — Есть люди пьяные спящие, есть веселые, а есть агрессивные. У него, конечно, агрессия была не веселая совершенно. Есть люди, которым можно выпить. Человек себя прекрасно чувствует. А есть — которым нельзя.

Но должен сказать, что во всем, что касалось тренировок Саша был хорош. Алкоголь и скандалы — это все было после тренировок. Наша задача была — чтобы он золотые медали приносил стране, и с этим он легко справлялся.

В субботу двукратный чемпион мира по боевому самбо Дмитрий Заболотный рассказал о том, что Чугреев «сломал стул о голову Емельяненко, когда тот приставал к девушке». (Михаил Потапов)