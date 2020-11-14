Адвокат Харитонова: «Сергей чувствует себя плохо. Врачи собрали консилиум»

Александр Кравцов, адвокат бойца ММА Сергея Харитонова рассказал о состоянии спортсмена, который был избит в пятницу бойцом UFC Адамом Яндиевым.

— Очевидцы заметили кастет у Яндиева? — приводит «Чемпионат» слова Кравцова. — Возможно, за очевидцев не могу ничего сказать. В этом будут разбираться правоохранительные органы. На вчерашний момент Яндиев был задержан. Что касается Руслана Абдо, то он тоже подал заявление в полицию. Его состояние получше, чем у Сергея. Харитонов сейчас плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум, решают, нужно ли делать операцию. Сергей находится в сознании. Что грозит Яндиеву? Всё будет зависеть от тяжести причинённого вреда здоровью Харитонова.

В пятницу 40-летний Харитонов получил несколько ударов от Яндиева, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Позже стало известно, что у бойца проблемы с правым глазом и перелом носа.