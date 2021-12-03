Валуев заявил, что задержанного за езду без прав бойца ММА Чоршанбиева можно наказать только штрафом

Бывший двукратный чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал задержание таджикского бойца смешанных единоборств и блогера Чоршанбе Чоршанбиева за быструю езду без водительского удостоверения в Москве.

«Управление автомобилем без прав, не приведшее к дорожно-транспортному происшествию, влечет административный штраф, — приводит слова Валуева «Газета.Ru». — Штраф можно увеличивать до неприятных размеров — таких, которые бы откровенно больно били по кошельку нарушившего».

По словам депутата, штраф — единственная мера за данное нарушение.

«Если наступили последствия в виде ДТП и остального, рассматривается все по-другому. Если бы административные штрафы были повышены, это могло бы как-то останавливать людей», — сказал он.

Валуев также отреагировал на то, что боец выкладывал в социальных сетях видео своих «заездов».

«Говоря о блогерах, которые такие вещи делают целенаправленно, эти штрафы никогда не перекроют то, что они зарабатывают за счет просмотров, лайков и размещения рекламы. Человек на своей странице продает рекламу. Это, скорее, этическая сторона вопроса касательно тех, кто эту рекламу размещает», — заявил депутат.

По его мнению, апеллируя к моральному состоянию рекламодателей, ничего не добиться.

«Мы не сможем регламентировать это законом, потому что это все равно, что телевидение гонять за какие-то неэтичные вещи — если, конечно, они совершенно не граничат с нарушением закона, как порнография, насилие, пропаганда фашизма. Теперь к этому относится курение и распитие спиртных напитков», — подытожил он.

3 декабря 26-летнего Чоршанбиева остановили сотрудники ГАИ после гонок по Лефортовскому тоннелю в Москве и доставили в отдел полиции. Бойца привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительского удостоверения. Его автомобиль отправили на спецстоянку.