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11 ноября, 20:10

Емельяненко не вызывал на бой Дзюбу: «Дело начинает принимать серьезные обороты!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец MMA Александр Емельяненко сообщил, что не вызывал на бой футболиста Артема Дзюбу.

«Дело начинает принимать серьезные обороты!

Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу — Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова.

А тренер Дзюбы, и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что «ЕМЕЛЬЯНЕНКО ХОЧЕТ ХАЙПАНУТЬ НА ФАМИЛИИ ДЗЮБЫ», хотя судя по запросам Яндекса и Гугл хайповать нужно Дзюбе», — написал Емельяненко в Telegram-канале.

10 ноября на своем YouTube-канале Емельяненко согласился провести поединок с Дзюбой. 41-летний спортсмен отметил, что у 34-летнего футболиста не будет шансов против него.

О готовности организовать такой поединок сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Емельяненко заявил, что согласился бы на этот бой, но добавил, что никаких шансов у Дзюбы в подобной встрече нет.

Артем Дзюба
Александр Емельяненко
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