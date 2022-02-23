Адесанья — об имитации полового акта после нокаута Косты: «Иногда я люблю играть по тюремным правилам»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вспомнил личную неприязнь между ним и Пауло Костой в преддверии их поединка.

«С Костой личная история началась с серьги. — сказал нигериец на Youtube-канале «Brian J. Roberts». -Мы были на дуэли взглядов, у меня была серьга в ухе, и он сказал: «У моей мамы такая же серьга». Я хотел ему ответить: «Так это я вчера ночью у нее и забрал», но не стал, потому что это было бы невежливо.

Я тролль. Я люблю бесить людей. Вот недавно я надел такие кроссы гейские. Да, я не гей, но кроссы у меня гейские, и что? И они все там строчат что-то в твиттере. Я люблю бесить людей. Я тот, кто я есть, и что вы с этим сделаете?

Это как тогда, когда я нокаутировал Косту и сделал ему сзади двойное похлопывание. Да, я люблю иногда играть по тюремным правилам. И что ты с этим сделаешь? [когда тебя в тюрьме хотят изнасиловать]. Я люблю играть по таким правилам. Иногда"

Адесанья нокаутировал Косту в сентябре 2020-го. После нокаута нигериец забрался на соперника сзади и имитировал половой акт.