Роберт Уиттакер: «Я лучший средневес в мире»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) признался, что после боя с Исраэлем Адесаньей (22-1) чувствовал, что выиграл поединок, потому что в разменах лучше доносил удары и проводил тейкдауны.

«Я следовал геймплану — пытался выбрасывать быстрые джебы и проводить тейкдауны, — сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Submission Radio. — Исраэль чувствовал себя некомфортно, он не ощущал привычной свободы. Гарантирую, я доставал его своим джебом каждый раз. При этом я не ставил перед собой задачу во что бы то ни стало удерживать его на земле. Я хотел, чтобы он почувствовал себя некомфортно. Я знал, что отдал первый раунд. Но верил, что забрал как минимум три раунда из пяти. Считаю, я выиграл поединок».

Также Уиттакер заявил, что именно он является лучшим средневесом в мире. «Я лучший средневес. Почему? Адесанья — единственный боец, кому я проиграл в среднем весе. Наш второй бой был очень близким. Лично я не считаю, что проиграл тот бой», — заявил австралиец. Кроме того, Уиттакер раскрыл планы относительно своего будущего: «Я планирую вернуться в октагон в июле-августе. Скорее всего, встречусь с Марвином Веттори. Я собираюсь провести до конца года еще два боя. Буду бить всех, кого мне дадут».

Уиттакер проиграл Адесанье в бою за титул в среднем весе единогласным решением судей. Бой состоялся 12 февраля на турнире UFC 271 в Хьюстоне, Техас.

(Давид Хачатрян)