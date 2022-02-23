Корейский Зомби: «Я очень благодарен Генри Сехудо»

34-летний южнокорейский претендент на титул в полулегкой весовой категории Чен Сон Джон (17-6), известный как Корейский Зомби, заявил, что Генри Сехудо (16-2) внес большой вклад в его подготовку к бою с Александром Волкановски (22-1).

«Сехудо был на каждой тренировке, на каждом собрании команды, проводил спарринги. Я очень ему благодарен. До этого я не осознавал, насколько высокий у него бойцовский IQ. Когда ты наблюдаешь за ним по ТВ, то думаешь, что он капризный человек. Но в жизни он дает полезные советы. Он тренирует меня, борется и спаррингует со мной. Сехудо — важная часть моего лагеря».

Корейский Зомби проведет следующий бой против Волкановски за титул чемпиона UFC в полулегком весе. Турнир состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

(Давид Хачатрян)