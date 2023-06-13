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Сегодня, 09:36

Адесанья назвал единственное условие для боя с Алексом Перейрой

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что будет готов подраться с Алексом Перейрой (7-2), если бразилец выиграет титул чемпиона в полутяжелом весе.

«Если он выиграет пояс в полутяжелом весе, то мы снова подеремся. Но если он не выиграет пояс, то мы больше никогда не встретимся. Сможет ли Алекс выиграть пояс в полутяжелом весе? Не думаю. Я дрался в полутяжелом весе, и это тяжело. Но если он выиграет пояс, то мы устроим феерический, сумасшедший, чертовски эпичный бой. Это будет наш пятый поединок», — сказал Адесанья в эфире The MMA Hour.

Адесанья в прошлом бою нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
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